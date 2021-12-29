Стало известно, что в Александринском театре появится музейная зона имени Нины Ургант

В память о народной артистке РСФСР проведут творческий вечер.

В понедельник, 10 января, стало известно, что в Музее Русской драмы Александринского театра появится зона имени Нины Ургант. Так увековечат память народной артистки РСФСР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Валерия Фокина.

По словам Фокина, артистке планируют посвятить творческий вечер, который состоится в сентябре ко дню рождения Ургант или в конце сезона. Точная дата неизвестна.

Напомним, карьера Ургант началась в 1954 году, когда она стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, в котором ей давали главные роли. В театре она сыграла 20 ролей. За свою карьеру она выступала на сцене многих известных российских театров. Но большую часть жизни она отдала служению в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр), в который она пришла работать в 1962 году и сыграла более 30 ролей.

Ранее худрук Александринского театра Валерий Фокин рассказал о созданной Ниной Ургант эпохе.

Фото: Кинопоиск