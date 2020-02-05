Худрук Александринского театра Валерий Фокин рассказал о созданной Ниной Ургант эпохе

Валерий Фокин назвал Нину Ургант символом времени, определённый знаком театральной эпохи Александринского театра.

В пятницу, 3 декабря, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин рассказал о легенде советского театра и кино Нине Ургант. Об этом он сообщил Piter.tv.

Валерий Фокин назвал Нину Ургант символом времени, определённый знаком театральной эпохи Александринского театра.

Хочу отметить, что это была абсолютно выдающая театральная актриса. Именно с ней связана эпоха Александринского театра последней половины XX века как с одной из ведущих и очень ярких актрис. Одна из ее совершенно ярких ролей это "Вишневый сад" в 70-х годах прошлого столетия. Она сыграла Раневскую, это была очень крупная роль. Она обладала разносторонним актерским талантом, была и характерной актрисой, очень острой.

По словам Фокина, в фильме "Укротительница Тигров" Нина Ургант, играя комедийную роль второго плана, подвигала главную героиню, потому что симпатии были на ее стороне при том, что это был отрицательный персонаж. Ургант так точно сыграла, и так неожиданно, и так гротесково. Она могла играть героические, лирические, характерные роли, говорит Фокин.

Безусловно театральная эпоха второй половины XX века была с ней связана очень плотно. Сегодня мы потеряли символ времени, определённый знак театральной эпохи Александринского театра. художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Ранее мы писали о ролях, биографии и причинах смерти народной артистки РСФСР Нины Ургант. Актрисе было 92 года.

Видео: Piter.tv