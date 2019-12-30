Познер оценил требование лишить Ивана Урганта гражданства

Напомним, участников "Сорок сороков" возмутил показанный в передаче коллаж, где в колыбели был изображен актёр Николас Кейдж в окружении овец и режиссёров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения "Сорок сороков" лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве. Об этом сообщило издание URA.RU.

Журналист отметил, что не может серьёзно относиться к таким выступлениям подобных организаций. Также он выразил уверенность в том, что Урганта не лишат гражданства, а представителям общественного движения он посоветовал обратиться к руководству Первого канала. Познер также отметил, что дружит с Ургантом и никакое движение не изменит его отношения к нему.

Напомним, участников "Сорок сороков" возмутил показанный в передаче коллаж, где в колыбели был изображен актёр Николас Кейдж в окружении овец и режиссёров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Активисты посчитали этот коллаж пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

Ранее Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру.

Видео: Instagram/ aids.center; YouTube/ Познер Online