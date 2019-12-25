Ургант иронично высказался об установке памятника "Чужому" в Кургане

Он пошутил, что памятник должен быть установлен на родине, поэтому все правильно.

Телеведущий Иван Ургант в эфире своей авторской передачи на Первом канале прокомментировал установку памятника "Чужому" в Кургане. Металлический арт-объект несколько дней назад появился в одном из городских парков и вызвал бурную дискуссию среди горожан.

Ургант в своей привычной ироничной манере заявил, что памятник должен быть установлен на родине, поэтому все правильно. Он шутливо напомнил, что до середины 20-х гг. 20 века чужие жили в Кургане. "Потом начались тяжелые времена, коллективизация, когда Сталин сказал: "Всех чужих – из Кургана". Раскулачивание, продразверстка", - отметил Ургант.

Он также добавил, что чужим пришлось уезжать с насиженных мест на "космической телеге". С собой они прихватили весь свой народ – "яйца, личинки, слизней, лицехватов и ксеноморфов".

В заключении Иван Ургант сравнил "Чужого" Ридли Скотта с фильмом Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Ранее глава "Роскосмоса" перечислил любимые фильмы о космосе.

Фото: скриншот из шоу "Вечерний Ургант" Первый канал