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Глава "Роскосмоса" перечислил любимые фильмы о космосе
Сегодня, 9:11
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Alena_Zinovieva

Глава "Роскосмоса" перечислил любимые фильмы о космосе

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В список вошла картина, которая еще не снята.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале назвал любимые фильмы о космосе. В список вошли три кинокартины, одна из которых еще не снята.

Из общего числа фильмов о космосе Рогозин выделил "Укрощения огня" и "Салют-7". Третий фильм – совместный проект "Роскосмоса" с Первым каналом – еще не снят.

Фильм с рабочим названием "Вызов" будут снимать на МКС. На орбитальную станцию отправится режиссер Клим Шипенко вместе с исполнительницей главной роли и ее дублером. Основной этап отбора прошли 20 актрис, начало съемочного процесса запланировано на октябрь.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко хочет полететь в космос на съемки фильма.

Фото: pixabay.com

Теги: дмитрий рогозин, космос
Категории: Кино, Культура, Новости России, Лента новостей,

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