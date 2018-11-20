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Иван Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

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Телеведущий вспомнил немногочисленных музыкантов, работавших с лейблом.

В традиционном монологе передачи "Вечерний Ургант" ее ведущий прокомментировал новость о роспуске музыкального лейбла продюсера Максима Фадеева – MALFA.

"[Группу] Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International", – обратил внимание Иван Ургант.

Ранее Сергей Светлаков рассказал, почему закрылась юмористическая программа "Прожекторперисхилтон", в которой участвовал Иван Ургант.

Фото, видео: Вечерний Ургант / YouTube

Теги: ургант, фадеев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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