Иван Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

В традиционном монологе передачи "Вечерний Ургант" ее ведущий прокомментировал новость о роспуске музыкального лейбла продюсера Максима Фадеева – MALFA.

"[Группу] Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International", – обратил внимание Иван Ургант.