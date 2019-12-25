Урбанист Илья Варламов посетил и оценил Гатчину

Блогер объяснил, что ему не понравилось.

По мнению архитектора Елизаветы Гречухиной, после многих изменений, Гатчина стала мечтой блогера и общественного деятеля Ильи Варламова. Чтобы убедиться в этом, мужчина решил сам посетить город.

Так, Варламова не устроили побеленные деревья, лавочки, заборы и оградки. Новое общественное пространство на бульваре Науки, которое, по всей видимости, должно было стать "мечтой" разочаровало урбаниста.

На новом общественном пространстве просто нечего делать. Несколько унылых качелей – и всё. По сути это просто асфальт... Очень хороший показатель провала – люди доделывают работу за архитекторами. Если дать пространству пожить самостоятельно, станет понятно, что детям тут скучно. Вокруг какие-то люки, строительный мусор и т.д. – это и стало главным развлечением. Ничего кроме ровного асфальта с линиями тут нет... Возможно, это пространство хорошо смотрится на фотках с дрона, но находиться тут не хочется остался недоволен Варламов.

Блогер также похвалил квартал сталинской застройки. По его мнению, планировка улиц куда лучше современной.

Тут небольшие дома, тротуары идут вдоль фасадов, сами фасады имеют пластику, они интересны для изучения, они отделаны натуральными материалами. Дорога отделена деревьями. По такой улице приятно идти отметил урбанист.

Из 26 пунктов с прикрепленными фотографиями только некоторые положительные.

Пока на мечту Варламова не похоже... прокомментировал последний пункт блогер.

Илья Варламов 36-летний российский общественный деятель, журналист и предприниматель. Автор блога и видеоблога на сайте, который он позиционирует как своё авторское СМИ.

Ранее мы писали, что Варламов выступил за захоронение Владимира Ленина.

Фото: instagram.com/varlamov/