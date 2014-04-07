Шофера раздражало то, что женщина медленно поднималась по ступенькам.

Уральская прокуратура проверит инцидент с водителем, выгнавшим пенсионерку из автобуса. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы надзорного ведомства. Ранее местные журналисты написали о том, что шофер, находившийся за рулем общественного транспорта, силой вытащил на улицу пожилую женщину, которая слишком долго поднималась по ступенькам.

По сообщению СМИ, водитель автобуса маршрута № 012 выволок из автобуса престарелую женщину, которая поднималась по ступенькам автобуса. Согласно публикации, водителя разозлило то, что пенсионерка длительное время поднималась по ступенькам. пресс-служба прокуратуры

Инцидент зафиксирован на территории города Екатеринбург. По данной ситуации опрошены свидетели, сотрудники организации перевозчика, которые обслуживают данный транспортный маршрут. В рамках проверки прокуроры дадут правовую оценку инцидента и примут меры реагирования.

Мужчина умер в автобусе в Москве от потери крови.

Фото и видео: Telegram / Екатеринбург №1