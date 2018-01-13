Смерть пассажира не связана с криминалом.

Мужчина умер в автобусе в Москве от потери крови. Об этом журналистам телеканала "360" сообщили в пресс-службе правоохранительных органов по столичному региону. Источник в полиции заметил, что смерть пассажира не носит криминального характера. По предварительным сведениям, погибший страдал от хронического заболевания вен. Трагический случай зафиксирован 14 декабря около 18:05 часов вечера вблизи 3 дома по улице Декабристов. Мужчина зашел в транспорт на остановке "Театр "Мел". Он поскользнулся, после чего задел металлическим штырем артерию ноги.

Мужчина оступился на ступеньке в автобусе и поранил ногу. От медпомощи, предлагаемой пассажирами, он отказался. В результате спустя некоторое время мужчина скончался от потери крови. источник в МВД по Москве

В местной компании "Стартранс" объяснили, что по результатам осмотра транспортного средства сотрудниками полиции, в салоне автобуса не было найдено никаких предметов, которые стали бы причиной травмирования гражданина.

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Фото и видео: Telegram / 112

