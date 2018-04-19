В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса ребенка с ДЦП

Автобус не остановился, потому что ребенок стоял не около двери.

В Ханты-Мансийском автономном округе кондуктор выгнала из автобуса 14-летнего подростка с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Инцидент произошел 10 декабря в городе Сургут. Во время поездки в автобусе школьник сделал замечание водителю, потому как тот проехал мимо нужной остановки. Мальчику ответили, что автобус не остановился, потому что он стоял не около двери.

После того, как подросток выразил негодование пропуском остановки кондуктор заставила его покинуть автобус и идти пешком, несмотря на имеющиеся у подростка ограничения двигательных функций. из сообщения СУ СК России по ХМАО

По факту случившегося следствием организована процессуальная проверка. Кондуктора уволили. В отношении водителя проводится служебное расследование.

Директор автотранспортного предприятия "СПОПАТ" Игорь Артеменко в беседе с ТАСС заявил, что мальчику и его семье принесены извинения.

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Видео: Telegram/Baza, ВК/Наш Сургут