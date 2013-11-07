Ураганный ветер полностью обесточил город Оха на севере Сахалина

Скорость ветра в регионе в настоящее время достигает 30 метров в секунду.

Город Оха и несколько населенных пунктов на севере Сахалинской области оказались полностью обесточенными из-за циклона, который обрушился на регион 17 октября. Об этом информирует пресс-служба правительства области.

Отмечается, что без света остались села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури и город Оха. Основной причиной массовых отключений называется постоянный перехлест проводов вследствие сильного ветра, скорость которого достигает 30 метров в секунду.

Мы продолжим работать круглосуточно, пока полностью не ликвидируем последствия циклона. В Охе сейчас уже восстановили работу генерирующих мощностей, начинают подавать свет и тепло. Половина Александровск-Сахалинского района пока остается без электроэнергии. Василий Лимаренко, глава Сахалинской области

В настоящее время в ликвидации последствий стихии в Охе задействованы 15 человек, пять единиц специальной техники, а также три человека административного персонала.

Согласно данным управления МЧС по Сахалину, полностью воздействие циклона на регион должно прекратиться вечером 18 октября.

Ранее в городе Александровск-Сахалинский в результате обрушения крыши жилого дома погиб человек.

Видео: Youtube/Взгляд Малахова, DEDA DEDA