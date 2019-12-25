Ураган во Всеволожске сравнял с землей более 400 деревьев

Специалисты восстановили порванные провода.

В воскресенье, 21 июня, во Всеволожске подошли к концу внеплановые аварийные работы по устранению последствий урагана: стихия повалила более 400 деревьев и оборвала провода. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Привлечением дополнительных бригад ЛОЭСК и Ленэнерго занялся лично Александр Дрозденко.

Основная работа сделана, отремонтировано оборудование на подстанции, заменены сломанные опоры линий электропередач и изоляторы, восстановлены порванные провода.

резюмировал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев

Также рабочие возобновили подачу электричества на улицу Гончарова и Дачную улицу, улицу Комсомола и Вокзальную улицу. Местные жители могут обратиться по горячей линии 8(812)308-00-11 в случае обнаружения неполадок.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти отозвано разрешение на постройку зернового терминала в бухте "Батарейная".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области