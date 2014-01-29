Ночью ураган повалил 17 деревьев в Петербурге

Из-за погоды повреждения получили четыре автомобиля, местные жители не пострадали.

В четверг, 20 июня, стало известно, что из-за дождей и ливней, прошедших накануне вечером и минувшей ночью, в Петербурге упало 17 деревьев. Кроме того, один раз спасатели выезжали на вызов из-за падения слабо закреплённой конструкции, сообщили в городском управлении МЧС.

Известно, что из-за погоды повреждения получили четыре автомобиля, местные жители не пострадали. В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии упавших деревьев. Некоторые из них рухнули на автомобили.

Напомним, сегодня главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что за вечер и ночь в городе выпало от 20 до 40 миллиметров осадков. По данным специалиста, дожди в Северной столице прекратятся к выходным.

Ранее мы сообщили о том, что в Подъездном переулке произошел второй пожар за неделю.

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