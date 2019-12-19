Ураган оставил без света 36 населенных пунктов Ленобласти

Скорость ветра в регионе в четверг составила 25 м/с.

Ураганный ветер прошелся накануне не только по Петербургу, но и Ленобласти. Скорость ветра в четверг, 10 сентября, составила 25 м/с. Из-за непогоды без света остались 36 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-го региона.

Больше всего стихия разгулялась в Волховском, Всеволожском и Кингисеппском районах Ленобласти. В настоящий момент более 350 специалистов продолжают устранять последствия аварии. Большая часть работ уже завершена. Восстановить свет намерены сегодня до обеда.

Ранее мы писали, что жители Купчино из-за непогоды остались без воды.

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