Ураган "Николас" достиг штата Техас

Завтра шторм дойдет до штата Луизиана.

Ураган "Николас" достиг американского штата Техас. По данным специалистов из Национального центра по наблюдению за ураганами, стихийное явление достигло первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Сейчас буря бушует на побережье США. Эпицентр урагана располагается в 40 километрах в юго-западном направлении от города Фрипорт. Ветер направляется на северо-восток со средней скоростью в 4,7 метра в секунду. В своих пределах шторм достигает 33,3 м/с.

Эксперты полагают, что до вечера 14 сентября "Николас" будет распространяться на северо-восток, после чего немного замедлится. Уже 15 сентября его почувствуют жители юго-западной части штата Луизиана.

Американский президент Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за угрозы, которую из себя представляет "Николас". Он поручил Белому дому предоставить региону федеральную поддержку для борьбы со стихией и ее последствиями.

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