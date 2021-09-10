Ураган "Олаф" ударил по Мексике

Ураганный ветер сформировался в Тихом океане.

Ураган "Олаф" ударил по мексиканскому штату Нижняя Калифорния Южная. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написали представители местной Национальной метеорологической службы. В настоящее время синоптики не могут сказать о том, усилился ли ветер до второй категории по шкале Саффира - Симпсона или нет. Данных о разрушительных последствиях для регионе не поступали.

Информируем, что эпицентр урагана "Олаф" находится над землей в районе Лос-Кабос. пресс-служба НМС Мексики

Напомним, что "Олаф" сформировался над акваторией Тихого океана. В четверг 9 сентября власти Мексики объявили высший уровень опасности из-за приближающегося циклона. В регионе были отменены учебные занятия в очном формате на 10 сентября, а также приостановлена работа государственных учреждений.

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Фото и видео: YouTube / AGENCIA EFE