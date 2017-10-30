Ураган "Герварт" унес 6 жизней в Европе

В минувшие выходные на Европейск5ую часть континента обрушился сильный ураган. Ему дали имя "Герварт".
Ураган прошел по ряду стран, принеся с собой разрушения и человеческие жертвы. "Герварт" обрушил на Европу мощные ливни, которые сопровождались шквалистым ветром. В Польше, Чехии и Германии погибли по 2 человека. Все они скончались от травм после падения на них деревьев.
Очевидцы в социальных сетях опубликовали фото и видео разгула стихии и ее последствий.
Видео: YouTube/Thursteen, Da Point News
Фото: Twitter, Instagram