Ura.ru: в воинской части в Хабаровском крае избили шестерых срочников

Нападавшие на солдат старший прапорщик и сержант задержаны.

Свердловское издание Ura.ru заявило о том, что воинской части в Хабаровском крае массово избили шестерых солдат-срочников. Информацией с журналистами поделилась мать одного из пострадавших военнослужащих. Женщина уточнила, что в ночь 16 февраля ей позвонил сын и рассказал о нападении старшего прапорщика и сержанта. Юноша уточнил, что его избивали предметом, напоминающим биту по почкам.

Женщина сделала вывод о том, что старший прапорщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Ночью он стал сверять номера на тапочках и тумбочках солдат. Позже тех срочников, у которых цифры не совпали, мужчина выстроил и начал избивать. Сын женщины решил заступиться за сослуживцев, чем и вызвал агрессию на себя. Он схватил прапорщика а руки и попросил сержанта успокоить пьяного начальника. Тот отказался помогать и нанес молодому человеку несколько ударов.

По словам матери одного из солдат, нападавших задержали.

В Екатеринбурге мигранты на автобусной остановке избили педагога и ее 20-летнюю дочь.

Фото: Piter.tv

