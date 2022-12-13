Упрямый водитель, напавший на инспектора комитета по транспорту, стал фигурантом дела

Злоумышленник обругал пострадавшего правоохранителя и не извинился перед ним.

На автомобилиста, совершившего наезд на инспектора комитета по транспорту в переулке Матюшенко, завели административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудник комитета снимал инцидент на камеру телефона. Сначала водитель, оставивший внедорожник под знаком "Парковка запрещена", пытался дать взятку. Когда мужчина понял, что собеседник не пойдет навстречу, он решил просто убежать. В момент побега мужчина совершил наезд на работника комитета и повредил ему ногу.

Горожанин даже не стал извиняться перед пострадавшим. Напротив, он еще продолжил перечислять ему свои права.

Дело было возбуждено по статье "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

Ранее на Piter.tv: в переулке Матюшенко строптивый водитель совершил наезд на дорожного инспектора – видео.

Фото: Piter.tv