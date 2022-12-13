В переулке Матюшенко строптивый водитель совершил наезд на дорожного инспектора

Мужчина не хотел показывать свои документы сотруднику комитета по транспорту.

В переулке Матюшенко сотрудники комитета по транспорту заметил машину под знаком "остановка запрещена". Инспектор пытался составить протокол на мужчину, но тот не показывал ему свои документы. Сначала водитель пытался оправдаться и откупиться, но правоохранитель не пошел ему навстречу. Тогда нарушитель решил сбежать.

По информации Piter.tv, при попытке скрыться с места нарушения автомобилист совершил наезд на инспектора. Дорожный полицейский получил травму ноги.

На место случившегося прибыл наряд ГИБДД. Ситуацию рассмотрит 10 отдел полиции. Стражи порядка примут процессуальное решение.

Сотруднику оказали медпомощь, серьезно он не пострадал.

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Видео: Piter.tv