В Ломоносове 15-летний школьник угнал автомобиль своей матери

К стражам порядка обратилась мать подростка. Она попросила помочь найти сына и машину.

В Ломоносов школьник "одолжил" автомобиль у мамы без ее разрешения. Подросток взял ключи от автомобиля "Форд Фиеста" и уехал в неизвестном направлении. Сотрудники полиции задержали хулигана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

К стражам порядка обратилась мать подростка. Она попросила помочь найти сына и машину. Иномарку обнаружили на улице Морская, 2. Автомобиль попал в ДТП. Но вот школьника в салоне не было.

Спустя несколько дней правоохранители нашли и сына заявительницы. 15-летний юноша по подозрению в совершении преступления был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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