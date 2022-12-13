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В Петербурге девушка случайно отравилась уксусом
Сегодня, 12:20
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В Петербурге девушка случайно отравилась уксусом

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Жительница Северной столицы во время приготовления ужина перепутала соевый соус с уксусом.

В Петербурге девушка случайно выпила уксус. Инцидент произошел накануне, 17 февраля.

По информации 78.ru, жительница Северной столицы отравилась раствором уксусной кислоты, когда ела рис. Она хотела добавить в блюдо соевый соус, но по невнимательности налила туда другой маринад. 

Пострадавшая оперативно вызвала скорую помощь. Медики диагностировали химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка. Петербурженку доставили в больницу.

Ранее на Piter.tv: в квартире на набережной реки Фонтанки девятиклассница отравилась антидепрессантами.

Фото: Pxhere

Теги: выпила уксук, ожог пищевода, отравление уксусом, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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