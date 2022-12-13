В Петербурге девушка случайно отравилась уксусом

В Петербурге девушка случайно выпила уксус. Инцидент произошел накануне, 17 февраля.
По информации 78.ru, жительница Северной столицы отравилась раствором уксусной кислоты, когда ела рис. Она хотела добавить в блюдо соевый соус, но по невнимательности налила туда другой маринад.
Пострадавшая оперативно вызвала скорую помощь. Медики диагностировали химический ожог ротоглотки, пищевода и желудка. Петербурженку доставили в больницу.
Ранее на Piter.tv: в квартире на набережной реки Фонтанки девятиклассница отравилась антидепрессантами.
Фото: Pxhere
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