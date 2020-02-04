Упрямый "Хендай" не пропустил красный фургон и помял бампер микроавтобусу

Легковушку зажало между двумя попутчиками покрупнее.

Днем вторника, 4 февраля, на пересечении Константиновского проспекта и Гребной улицы произошло тройное ДТП. "Хендай" не пропустил движущийся по главной дороге красный фургон, из-за чего машины столкнулись. Фургон не остался в долгу и отбросил легковушку в бампер ожидающего проезда черного микроавтобуса.

В результате столкновения "Хендай" оказался "аккуратно припаркован" между крупными попутчиками. Есть ли в этом тройном ДТП пострадавшие, пока неизвестно. Ведется проверка.

Ранее уснувший водитель такси съехал с дороги в здание на Лиговском.

Видео: Piter.TV