Управляющая компания выплатит компенсацию упавшей на наледи петербурженке

УК не позаботилась об удалении наледи на обслуживаемой придомовой территории.

Петербургской управляющей компании придется выплатить одной из местных жительниц компенсацию морального вреда. Как рассказали в городской прокуратуре, 58-летняя петербурженка обратилась в ведомство с жалобой на УК.

Как выяснилось, минувшей зимой женщина поскользнулась на нерасчищенной придомовой территории на Бестужевской улице. В результате падения на наледи петербурженка получила закрытый перелом плечевой кости и прошла через операцию. До сих пор женщина испытывает боли в плече и не может вернуться к привычному образу жизни.

Обслуживанием скользкой территории занималось ООО "УК "ЭТАЛОН СЕРВИС", прокуратура направила в суд иск к УК с требованием взыскать в пользу пенсионерки 200 тысяч рублей.

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