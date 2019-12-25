Управляющая компания выплатит компенсацию упавшей на наледи петербурженке

Петербургской управляющей компании придется выплатить одной из местных жительниц компенсацию морального вреда. Как рассказали в городской прокуратуре, 58-летняя петербурженка обратилась в ведомство с жалобой на УК.
Как выяснилось, минувшей зимой женщина поскользнулась на нерасчищенной придомовой территории на Бестужевской улице. В результате падения на наледи петербурженка получила закрытый перелом плечевой кости и прошла через операцию. До сих пор женщина испытывает боли в плече и не может вернуться к привычному образу жизни.
Обслуживанием скользкой территории занималось ООО "УК "ЭТАЛОН СЕРВИС", прокуратура направила в суд иск к УК с требованием взыскать в пользу пенсионерки 200 тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали, что жительница Гатчинского района добилась компенсации от "Ленэнерго"
Фото: pixabay
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