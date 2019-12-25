Управляющая компания "Универсальный страж" признана банкротом

Арбитражный суд удовлетворил иск ГУП "ТЭК".

Во вторник, 4 августа, стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и области признал банкротом управляющую компанию ООО "ГК "Универсальный страж". Компания обслуживала дома Выборгского района.

Отмечается, что организация стала первой в холдинге ПАО "ГИТ", которая была признана несостоятельной: долг УК составил 4, 2 миллиона рублей перед теплоэнергетиками.

ГУП "ТЭК СПб" не оставляет попытки взыскать задолженность с управляющих компаний, входящих в холдинг "ГИТ", вот уже пять лет. Общая сумма долга – более 700 миллионов рублей. Чтобы избежать работы с данными управляющими компаниями, теплоэнергетики решили перевести жильцов на прямые договоры.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" проверит трубы Кировского района 5 августа.

Фото: pixabay