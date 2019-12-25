"Теплосеть" проверит трубы Кировского района 5 августа

В зону работ попадут семь улиц и пять проспектов.

В среду, 5 августа, петербургская "Теплосеть" проведет проверку труб в Кировском районе города. Об этом рассказала пресс-служба организации.

В зону работ попадут теплосети с улиц Стойкости, Солдата Корзуна, Генерала Симоняка, Козлова, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого и Автомобильной, а также проходящие по проспектам Стачек, Ветеранов, Народного Ополчения, Маршала Жукова и Трамвайному.

Специалисты напомнили, что заметив повреждения или вытекание воды, необходимо позвонить по телефонам 004 или 112. Кроме того, не стоит подходить к местам вытекания воды, переступать за ограждения, окружающие место дефекта, а также пытаться отогнать с места вытекания воды автомобиль. Теплоэнергетики отметили, что ущерб застрахован.

Ранее мы писали, что оранжерея Таврического сада вернулась к работе после прорыва трубы.

Фото: pixabay; пресс-служба "Теплосети"