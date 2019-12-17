Большое употребление перца чили продлевает жизнь

Те, кто ел перец чили больше четырех раз в неделю на 40% реже умирали от сердечного приступа.

Итальянские ученые рассказали о пользе частого употребления перца чили. Исследование было проведено в Средиземноморском неврологическом институте.

Как оказалось, данный вид перца продлевает жизнь и снижает риск преждевременной смерти на 23%. В исследовании протяженностью 8 лет принимали участие 22 811 человек. Те, кто ел перец чили больше четырех раз в неделю на 40% реже умирали от сердечного приступа.

В исследовании отмечается, риск смерти от нарушения мозгового кровообращения снизился еще больше. Ученые также заметили, что эффект от употребления перца не зависел от типа питания. В настоящий момент исследователи ставят перед собой цель установить биохимические механизмы, которые лежат в основе действия острого перца чили. Пока известно только то, что содержащийся в перце капсаицин-алкалоид убивает злокачественные клетки посредствам воздействия на митохондрии клеток организма человека.