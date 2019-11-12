Регулярное употребление кофе снижает риск развития рака печени

К такому выводу пришли ученые из Северной Ирландии.

Ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) пришли к выводу, что регулярное употребление кофе в два раза снижает риск развития рака печени. Об этом сообщает MedicalXpress.

Эксперимент длился семь лет, в нем приняли участие около 472 тысяч добровольцев, 75 % из которых регулярно пили кофе. За время наблюдений у более 3 тысяч людей обнаружили гепатоцеллюлярную карциному — наиболее распространенный первичный рак печени. При этом у любителей кофе (неважно – молотого или растворимого) риск развития этого типа онкологии был на 50 % ниже, по сравнению с другими пациентами.

Отмечается, что кофеманы во время эксперимента курили, пили алкоголь и имели высокий уровень холестерина. И даже эти факторы не увеличивали шансы заболеть раком. Кроме того, у любителей кофе не было предрасположенности к диабету, циррозу печени, камням в желчном пузыре и язве желудка.

Ученые предположили, что положительное влияние кофе на организм человека объясняется высоким содержанием в напитке антиоксидантов и кофеина.

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