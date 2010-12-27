Чиновники будут отвечать Уполномоченному по правам человека в два раза быстрее

Нововведение позволит более оперативно реагировать на предполагаемые нарушения.

В четверг, 14 февраля, в Смольном подписали закон, согласно которому чиновники должны отвечать на запросы Уполномоченного по правам человека в срок до 2 недель. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Напомним, что ранее срок ответа чиновников составлял 30 дней.

Нововведение будет способствовать незамедлительному рассмотрению этих документов, а значит, позволит более оперативно реагировать на предполагаемые нарушения.

– написали в администрации Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.TV писали о плане по развитию детского здравоохранения на 2019-2024 годы, который врио главы города подписал 14 февраля. В план вошли: создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. Это и профилактика заболеваний у детей, и сохранение у подростков их репродуктивного здоровья. Также в рамках планы будут строить и реконструировать детские больницы и корпус

Фото: Piter.tv