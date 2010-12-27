Смольный утвердил план по развитию детского здравоохранения

Он рассчитан на 2019-2024 годы.

В правительстве Петербурга утвердили план по развитию детского здравоохранения на 2019-2024 годы. Распоряжение подписал врио главы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Документ разработан согласно майским указам президента РФ Владимира Путина. Мероприятия, включенные в план, будут финансировать за счет городского бюджета, что предусмотрено подпрограммой "Охрана здоровья матери и ребенка".

В план вошли: создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. Это и профилактика заболеваний у детей, и сохранение у подростков их репродуктивного здоровья. Также в рамках планы будут строить и реконструировать детские больницы и корпуса.

Фото: Piter.TV