Уполномоченный по правам человека в Петербурге рассказал, что думает об аресте Кокорина

Александр Шишлов отметил, что футболист не просил поддержки у омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов рассказал изданию "Петербургский дневник" о ситуации с футболистом Александром Кокориным.

Спикер заявил, что спортсмен из Северной столицы не обращался к нему за помощью. Специалист добавил, что Кокорин сидит в московском СИЗО, поэтому мог направлять запросы столичной коллеге Татьяне Потяевой.

Не берусь делать заключений относительно самого дела, так как следствие еще не закончено и суд не прошел. Но в целом, независимо от того, кто перед нами – звезда футбола или обычный человек, мера пресечения, связанная с помещением человека в следственный изолятор, не должна быть "серийным" явлением. Есть много ситуаций, когда суд принимает решение и лишает человека свободы на основании малоубедительных аргументов следствия прокомментировал ситуацию Шишлов.

Омбудсмен добавил, что является сторонником того, чтобы использовать меру ареста только в крайнем случае, когда следствию понятно, что подозреваемый может скрыться, оказать давление на сторону обвинения или свидетелей, или фигурантов особо тяжких преступлений.

Напомним, что петербуржцам на выставке покажут советские политические анекдоты.

Фото: fc-zenit.ru