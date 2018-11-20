Петербуржцам на выставке покажут советские политические анекдоты

В Музее политической истории расскажут о том, как социум реагировал на происходящие события в ХХ веке.

В Петербурге открылась выставка, посвященная политическим советским анекдотам. Прочувствовать юмор из прошлого можно на Куйбышева 2-4, в здании Музея политической истории. Посетить экспозицию гости смогут до 22 марта.

Организаторы мероприятия рассказывают, что подготовили для посетителей карикатурные изображения, сатиристические высказывания и документы. Выставка покажет отношение общественности к событиям, происходивших в ХХ веке. Среди остро обсуждаемых тем: тягости быта, мнение о зарубежных и советских политиках, а также политической системе страны в целом.

Также в Музее представлены вещи политических заключенных.

Фото: Piter.tv