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Петербуржцам на выставке покажут советские политические анекдоты
Сегодня, 8:09
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lesjasap

Петербуржцам на выставке покажут советские политические анекдоты

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В Музее политической истории расскажут о том, как социум реагировал на происходящие события в ХХ веке.

В Петербурге открылась выставка, посвященная политическим советским анекдотам. Прочувствовать юмор из прошлого можно на Куйбышева 2-4, в здании Музея политической истории. Посетить экспозицию гости смогут до 22 марта.

Организаторы мероприятия рассказывают, что подготовили для посетителей карикатурные изображения, сатиристические высказывания и документы. Выставка покажет отношение общественности к событиям, происходивших в ХХ веке. Среди остро обсуждаемых тем: тягости быта, мнение о зарубежных и советских политиках, а также политической системе страны в целом.

Также в Музее представлены вещи политических заключенных.

Фото: Piter.tv

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Теги: выставка, музей политической истории, советские политические анекдоты, улица куйбышева, экспозиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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