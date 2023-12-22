Омбудсмен Дагестана заинтересовался избиением школьницы в Петербурге

Джамал Алиев заявил, что "подобное недопустимо, так как является зарождением фашизма в школе".

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев заступился за девочку, которую избили одноклассники в школе Приморского района Петербурга в феврале 2024 года. Об этом омбудсмен сообщил в своем tg-канале 21 апреля.

В связи с инцидентом Джамал Алиев обратился к прокурору города на Неве Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку данной ситуации и принять меры прокурорского реагирования в целях наказания виновных и недопустимости подобных случаев снова.

Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях. <…> А то, что мальчики бьют беззащитную девочку – это отдельная тревожная тема о том, кого воспитали их родители. Джамал Алиев, омбудсмен в Республике Дагестан

Омбудсмен в Республике Дагестан заявил, что "подобное недопустимо, так как является зарождением фашизма в школе".

Избиением школьницы также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о проверке по факту драки.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту избиения 13-летнего подростка на улице Ворошилова Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Фото: Telegram / Омбудсмен Джамал Алиев