Петербургские школьницы избили шестиклассницу за сообщение в соцсетях

Девочка находится в больнице.

В Петербурге школьницы избили 13-летнюю девочку из-за сообщения в соцсетях. Об этом сообщает телеканал "78".

Как оказалось, инцидент произошел вечером 8 января. В подъезд к девочке пришли обидчицы и предложили пообщаться "на улице за домом", но им было отказано. В ответ на это началась драка.

В 10 часов вечера ко мне пришла соседка, сказала, что со мной хочет поговорить девушка, - вспоминает Диана. - Я выхожу, и мне говорят: "Пошли за дом". Я отказалась, и тут вижу, в подъезд идет толпа. Девушки и парни – мои знакомые по школе. Они поднялись и сразу же начали меня бить рассказывает девочка

В итоге ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у нее ушиб стенки живота, а также гематомы и ссадины параорбитальной области, предплечья, спины, бедра и голени.

Кроме несовершеннолетней пострадала соседка, которая за нее вступилась. Женщине сломали руку.

По словам пострадавшей, драка произошла из-за анонимного оскорбления в социальной сети, которое написала не она.

Возбудено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

Стоит отметить, что личность нападавшего удалось установить, но привлечь к ответственности его невозможно в силу возраста.

Ранее мы сообщали о том, что На мосту в сторону Рыбацкого проспекта маршрутка врезалась в грузовик

Фото:Piter.TV