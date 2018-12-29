На мосту в сторону Рыбацкого проспекта маршрутка врезалась в грузовик

В результате ДТП пострадали люди.

Днем 22 января на мосту в сторону Рыбацкого проспекта произошла авария. По словам очевидцев, маршрутка №272 врезалась в грузовик "Скания". В сети появились фотографии с места происшествия.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди. На месте аварии работают врачи скорой помощи. На мосту начинает скапливаться пробка.

Ранее мы писали, что перевертыша на летней резине заметили в кювете на Мурманском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург