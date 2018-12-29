Перевертыша на летней резине заметили в кювете на Мурманском шоссе

Пострадавших, по словам свидетелей, нет.

Днем 21 января на 83 км Мурманского шоссе случилась авария. По всей видимости, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет. В результате аварии машина перевернулась на крышу. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам свидетелей, в аварии никто из людей не пострадал. Пользователи интернета отметили, что на этом участке дороги действительно скользко. Знающие автомобилисты подметили, что владелец до сих пор не сменил летнюю резину на зимнюю. Однако некоторые настаивают на том, что на шинах все-таки есть липучки.

Ранее мы писали, что в Курортном районе у маршрутки на ходу оторвалось колесо.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург