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"Шкода" перевернулась на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай
Сегодня, 15:17
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

"Шкода" перевернулась на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай

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Очевидцы отметили, что водитель в перевернувшейся легковушке почти не пострадал.

Днем в среду, 8 декабря, на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай столкнулись "Форд Транзит" и "Шкода". За рулем легковушки находилась девушка. Об этом сообщили в соцсетях.

Судя по фото, которые предоставили очевидцы, к месту происшествия прибыла карета скорой помощи.

Девушка на "Шкоде" не пропустила "Транзит". У него была Главная дорога. Все живы. Девушка в шоке, что-то с рукой некриминальное.

отметил комментатор 

Также петербурженка отметила, что сегодня на участке не работал светофор. Достоверные причины ДТП и состояние водителей неизвестны.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария с перевертышем, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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