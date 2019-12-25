"Шкода" перевернулась на перекрёстке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай

Днем в среду, 8 декабря, на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай столкнулись "Форд Транзит" и "Шкода". За рулем легковушки находилась девушка. Об этом сообщили в соцсетях.
Судя по фото, которые предоставили очевидцы, к месту происшествия прибыла карета скорой помощи.
Девушка на "Шкоде" не пропустила "Транзит". У него была Главная дорога. Все живы. Девушка в шоке, что-то с рукой некриминальное.
отметил комментатор
Также петербурженка отметила, что сегодня на участке не работал светофор. Достоверные причины ДТП и состояние водителей неизвестны.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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