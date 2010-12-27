На Московском шоссе маршрутка врезалась в грузовик

В результате ДТП, которое случилось по направлению к Славянке, пострадали три человека.

На 683-м км Московского шоссе произошла авария с участием грузовика и маршрутки. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент случился в районе часа дня в воскресенье, 10 сентября. Водитель маршрутки №201 въехал в грузовик Scania, который двигался в попутном направлении.

По словам очевидцев, микроавтобус врезался в цистерну грузовика. Авария случилась по направлению к Славянке.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали три человека. Это пассажиры маршрутки, которые упали при столкновении. Пострадавшие получили легкие травмы.

Фото: vk.com/spb_today