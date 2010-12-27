Александр Беглов поприветствовал школьников Петербурга

В Думском зале Таврического дворца сегодня состоялся II слет петербургского отделения Российского движения школьников. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
На мероприятие приехали врио губернатора Александр Беглов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.
Какой бы путь ни выбрали сегодняшние школьники, важно, чтобы они ответственно относились к своему гражданскому долгу и были в своем деле настоящими профессионалами.
Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.
Он напомнил собравшимся, что комитет по образованию готовит к запуску новый сайт: систему профессиональной навигации для подростков. Беглов также поздравил активистов школ с началом осенних каникул и порекомендовал в свободное время посетить музеи.
Слет объединил учеников из почти 300 школ города, активистов детских региональных штабов, представителей вожатского отряда выпускников РДШ, социальных партнеров регионального отделения, педагогов и руководителей образовательных учреждений.
Пресс-служба Смольного.
Ранее сообщалось, что Беглов добавит ветеранам ВОВ еще два дня бесплатного проезда.
Фото: gov.spb.ru