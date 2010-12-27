Беглов добавит ветеранам ВОВ еще два дня бесплатного проезда

Беглов поддержал инициативу самих ветеранов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов хочет добавить еще два дня бесплатного проезда для ветеранов ВОВ, а также бывших узников концлагерей.Данный законопроект Беглов поддержал по просьбе ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Это будет 22 июня и 8 сентября. Поправки планируется внести в Социальный кодекс Северной столицы. Изменения могут вступить в силу уже с начала 2019 года.

Ранее ветераны Второй мировой войны имели право на бесплатный проезд 26, 27, 28 января и 7, 8 и 9 мая.

Фото: Piter.TV