Беглов подписал указ о бесплатном проезде для ветеранов

Помимо этого, изменения коснулись законов "О налоговых льготах" и "О транспортном налоге".

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга подписал указ о бесплатном проезде для ветеранов. Об этом сообщили в аппарате.

Так, ветеранам Второй мировой войны теперь предоставляется право на бесплатный проезд 26, 28 января и 7 мая. Отметим, что ранее они могли проехать по льготе на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта и в метро только 27 января, 8 и 9 мая.

Также изменения коснулись законов "О налоговых льготах" , "О транспортном налоге" и "О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге".

Изменения, вносимые постановлением, носят уточняющий характер и направлены на корректировку Порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге в части уточнения перечня документов, необходимых для включения поставщика социальных услуг в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, установления срока направления поставщиком социальных услуг заявления о внесении изменений в реестр и документов говорится в сообщении

Помимо этого, Беглов подписал документ, согласно кторому, памятный знак "Родившемуся в Санкт-Петербурге" теперь будут торжественно вручать родителям малыша при его регистрации в ЗАГСе.

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