Ранее, во время проверки Минюст выявил "многочисленные грубые нарушения" у организации.

В понедельник, 22 октября, Октябрьский районный суд отказал Минюсту в ликвидации петербургского Союза художников. Об этом сообщают в пресс-службе судов города.

Октябрьский районный суд оставил без удовлетворения требования административного искового заявления ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу к Общественной организации "Санкт-Петербургский Союз художников" о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц говорится в сообщении

Напомним, что судебная тяжба началась после проверки организации, где Минюст выявил "многочисленные грубые нарушения". Так, петербургский союз художников сдавал помещение на Большой Морской улице, 38/83, детской школе искусств имени М. Глинки. За эту деятельность они получали доход, в то время, как по договору с КУГИ Союз не имеет права сдавать помещения в аренду. Минюст также установил, что в субаренду были переданы другие помещения в центре Петербурга: на Лиговском проспекте, 44, Миллионной улице, 11, и еще 11 помещений.

Будет ли обжаловать приговор истец пока неизвестно.

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Фото:Pixabay