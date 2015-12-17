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Суд отказал Минюсту в ликвидации петербургского Союза художников
22 октября, 20:29
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IRINA_CHALKINA
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Суд отказал Минюсту в ликвидации петербургского Союза художников

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Ранее, во время проверки Минюст выявил "многочисленные грубые нарушения" у организации.

В понедельник, 22 октября, Октябрьский районный суд отказал Минюсту в ликвидации петербургского Союза художников. Об этом сообщают в пресс-службе судов города. 

Октябрьский районный суд оставил без удовлетворения требования административного искового заявления ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу к Общественной организации "Санкт-Петербургский Союз художников" о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц

говорится в сообщении

Напомним, что судебная тяжба началась после проверки организации, где  Минюст выявил "многочисленные грубые нарушения". Так, петербургский союз художников сдавал помещение на Большой Морской улице, 38/83, детской школе искусств имени М. Глинки. За эту деятельность они получали доход, в то время, как по договору с КУГИ Союз не имеет права сдавать помещения в аренду. Минюст также установил, что в субаренду были переданы другие помещения в центре Петербурга:  на Лиговском проспекте, 44, Миллионной улице, 11, и еще 11 помещений.

Будет ли обжаловать приговор истец пока неизвестно. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге блокадница предложила устроить режиссеру фильма "Праздник" Алексею Красовскому "тёмную"

Фото:Pixabay

Теги: минюст рф , октябрьский районный суд , петербургский союз художников
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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