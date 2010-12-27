В Красноярске погиб крановщик упавшего крана

Крановщик выпал из кабины крана и погиб.

Сегодня днем, 7 августа, в Красноярске при падении крана погиб мужчина.

ЧП произошло на улице Марии Цукановой. Как сообщают местные СМИ, трагедия произошла на металлобазе. Кран был задействован в переноске железа. 38-летний крановщик во время падения крана выпал из кабины. От полученных травм он скончался на месте.

Сейчас по данному факту ведется проверка всех обстоятельств случившегося.

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Фото: ВК, Нетипичный Красноярск