В данный момент тоннель работает в штатном режиме.

Во вторник, 5 ноября, в Петербурге упавший тент заблокировал движение у дамбы. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

"Тоннель на дамбе с юга на север закрыт", —сказано в сообщении.

Как оказалось, движение перекрыли из-за того, что с негабаритного транспорта слетел тент. На его уборку с проезжей части понадоблюсь 10 минут. В данный момент тоннель работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой.

Фото:Мегаполис/Telegram, яндекс.карты