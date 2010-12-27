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В Петербурге упавший тент заблокировал движение у дамбы
Сегодня, 17:01
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге упавший тент заблокировал движение у дамбы

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В данный момент тоннель работает в штатном режиме.

Во вторник, 5 ноября, в Петербурге упавший тент заблокировал движение у дамбы. Об этом горожане рассказали в соцсетях. 

"Тоннель на дамбе с юга на север закрыт",

—сказано в сообщении.

Как оказалось, движение перекрыли из-за того, что с негабаритного транспорта слетел тент. На его уборку с проезжей части понадоблюсь 10 минут. В данный момент тоннель работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой.

Фото:Мегаполис/Telegram, яндекс.карты

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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