Во вторник, 5 ноября, в Петербурге упавший тент заблокировал движение у дамбы. Об этом горожане рассказали в соцсетях.
"Тоннель на дамбе с юга на север закрыт",
—сказано в сообщении.
Как оказалось, движение перекрыли из-за того, что с негабаритного транспорта слетел тент. На его уборку с проезжей части понадоблюсь 10 минут. В данный момент тоннель работает в штатном режиме.
Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой.
Фото:Мегаполис/Telegram, яндекс.карты
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