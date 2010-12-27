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В Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой. Движение перекрыто
Сегодня, 15:26
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IRINA_CHALKINA

В Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой. Движение перекрыто

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О пострадавших никакой информации нет.

Во вторник, 5 ноября, в Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой. Об этом сообщают петербургские водители в соцсетях.

Авария произошла на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, иномарка влетела в фуру, когда та отъезжала от дома 

"Мазда въехала в фуру, выезжающую от дома 106 на Октябрьскую набережную",

—сказано в сообщении.

О пострадавших никакой информации нет. На кадрах видно, что белая иномарка сильно пострадала: разбит капот, бампер, проколоты колеса. На асфальте лежат многочисленные детали машины. 

Движение перекрыто. 

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео страшного ДТП на Приморском шоссе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ Workout Man

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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