В Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой. Движение перекрыто

О пострадавших никакой информации нет.

Во вторник, 5 ноября, в Невском районе белая иномарка столкнулась с фурой. Об этом сообщают петербургские водители в соцсетях.

Авария произошла на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, иномарка влетела в фуру, когда та отъезжала от дома

"Мазда въехала в фуру, выезжающую от дома 106 на Октябрьскую набережную", —сказано в сообщении.

О пострадавших никакой информации нет. На кадрах видно, что белая иномарка сильно пострадала: разбит капот, бампер, проколоты колеса. На асфальте лежат многочисленные детали машины.

Движение перекрыто.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео страшного ДТП на Приморском шоссе.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ Workout Man