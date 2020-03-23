Упавший с 16 этажа юноша скончался в Елизаветинской больнице

Молодой человек упал на капот припаркованной машины.

Утром 23 марта в Елизаветинской больнице скончался 22-летний петербуржец, упавший с 16 этажа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в Елизаветинской больнице.

Трагедия произошла днем 22 марта. Молодой человек не удержался на балконе жилого дома на проспекте Тореза. Он приземлился прямо на капот припаркованного во дворе автомобиля марки "Вольво".

На момент приезда медиков юноша был еще жив. Его госпитализировали, однако спасти не смогли.

Ранее мы писали, что на Оборонной мужчина встал и побежал после падения с пятого этажа.

Видео: Piter.TV