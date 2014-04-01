Сейчас борт выставлен на грунт береговой черты.

Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу. Об этом сообщили специалисты регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС подчеркнули, что борт выполнял учебно-тренировочный полет 25 марта в северном направлении от Полесска. Около 21:40 часов вечера по местному времени (20:40 по московскому времени) воздушное судно разбилось в Куршском заливе.

Вертолет выставили на грунт, закрепили на береговой черте. Возможно, его будут транспортировать, будет решаться вопрос с перевозкой, решение примут коллеги, которые будут проводить непосредственно следственные действия. На данный момент работа наших подразделений практически завершена. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время рассматриваются две версии трагедии. В первом случае могли быть нарушены правил эксплуатации вертолета членами экипажа, во втором - произошла чрезвычайная ситуация во время полета. Жертвой крушения Ка-32 стал бортмеханик. Командир и второй пилот госпитализированы.

В Калининградской области начали поднимать из воды разбившийся Ка-32.

Фото: Telegram/Life Shot