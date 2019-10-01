Упавший на пути в петербургском метро мужчина погиб

Инцидент произошел ближе к вечеру на станции метро "Пушкинская". Подробности происшествия пока неизвестны.

В пятницу, 5 марта, в петербургском метро произошла трагедия: на рельсы станции метро "Пушкинская" упал мужчина. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Позже стало известно, что петербуржец скончался.

На вид погибшему около 30-35 лет. Из-за происшествия было ограничено движение поездом от "Проспекта Ветеранов" до "Автово" и от "Площади Восстания" до "Девяткино". "Проспект Ветеранов" пришлось закрыть на вход из-за большого потока людей. В настоящее время движение по линии осуществляется в полном объеме.

Петербуржцы в соцсетях напомнили правила поведения в случае падения на рельсы.

Ранее мы писали, что движение поездов по "красной" ветке метрополитена восстановили.

Фото: vk.com/spb_today; Piter.TV