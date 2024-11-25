Падение пассажира на станции «Чкаловская» остановило движение на Фрунзенско-Приморской линии

Движение поездов на пятой линии Петербургского метрополитена было временно приостановлено на участке от станции "Садовая" до станции "Старая деревня". Причиной остановки стало падение пассажира на пути станции "Чкаловская". Об этом в 21.52 сообщает пресс-служба городского метрополитена.
Как сообщают оперативные службы, инцидент обошелся без серьезных последствий — пассажир остался жив. Движение поездов уже восстановлено.
Ранее стало известно, что житель Ленобласти пытался залезть в шахту метро в Петербурге. Его арестовали на 14 суток.
Фото: Piter.TV
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