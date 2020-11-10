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Движение по "фиолетовой" ветке метро в Петербурге ограничивали из-за падения человека на пути
Сегодня, 14:53
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Движение по "фиолетовой" ветке метро в Петербурге ограничивали из-за падения человека на пути

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Кроме того, станция "Старая деревня" была закрыта на вход с 14:37 до 14:49.

Движение поездов на Фрунзенско-Приморской линии метро ограничивали. Это связано с падением человека на пути, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Составы в период с 14:45 до 14:50 следовали на "фиолетовой" ветке от станции "Шушары" до "Чкаловской". 

В 14:43 пассажир с пути поднят, жив. Движение поездов на линии №5 осуществляется в обычном режиме.

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Кроме того, станция "Старая деревня" была закрыта на вход с 14:37 до 14:49. Все детали случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что девушка упала на рельсы на станции "Комендантский проспект". Предварительно, она находилась в состоянии наркотического опьянения. Горожанку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: Piter.TV 

Теги: падение на пути, фиолетовая ветка метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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