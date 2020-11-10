Движение по "фиолетовой" ветке метро в Петербурге ограничивали из-за падения человека на пути

Кроме того, станция "Старая деревня" была закрыта на вход с 14:37 до 14:49.

Движение поездов на Фрунзенско-Приморской линии метро ограничивали. Это связано с падением человека на пути, рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

Составы в период с 14:45 до 14:50 следовали на "фиолетовой" ветке от станции "Шушары" до "Чкаловской".

В 14:43 пассажир с пути поднят, жив. Движение поездов на линии №5 осуществляется в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Кроме того, станция "Старая деревня" была закрыта на вход с 14:37 до 14:49. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что девушка упала на рельсы на станции "Комендантский проспект". Предварительно, она находилась в состоянии наркотического опьянения. Горожанку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: Piter.TV